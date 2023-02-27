Kevin Agovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Agovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Agovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Agovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Agovic 15 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Agovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Agovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Agovic'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Agovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Agovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Agovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Agovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Swift U17

1 Temmuz 2017 yılında Petingen Alt.

30 Haziran 2018 yılında Swift U17

1 Temmuz 2018 yılında Hesperange U19

1 Temmuz 2019 yılında Mondercange

1 Temmuz 2021 yılında Schifflange 95

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Kevin Agovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Agovic şuan US Hostert takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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