Kevin Aliaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Aliaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Aliaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Aliaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Aliaj 5 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Aliaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Aliaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Aliaj'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Aliaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Aliaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Aliaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Aliaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2022 yılında KS Kastrioti

Kevin Aliaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Aliaj şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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