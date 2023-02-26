Kevin Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Anderson 10 Kasım 1993 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Anderson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Anderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Kevin Anderson'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında JK Tammeka II

1 Temmuz 2013 yılında Tammeka Tartu

14 Şubat 2014 yılında JK Tammeka

31 Aralık 2014 yılında Tammeka Tartu

1 Ocak 2015 yılında JK Tammeka

Kevin Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Anderson şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

JK Tammeka (-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.