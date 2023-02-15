Kevin Appiah Nyarko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Appiah Nyarko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Appiah Nyarko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Appiah Nyarko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Appiah Nyarko 18 Şubat 2002 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Hollanda,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Appiah Nyarko Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MBS Sports yapmaktadır. Kevin Appiah Nyarko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Appiah Nyarko'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Appiah Nyarko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Appiah Nyarko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kevin Appiah Nyarko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Appiah Nyarko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kingstonian FC

8 Ocak 2021 yılında Gottne IF

8 Ocak 2023 yılında Brage

Kevin Appiah Nyarko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Appiah Nyarko şuan IK Brage takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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