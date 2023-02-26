Kevin Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Arroyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Arroyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Arroyo 5 Temmuz 1994 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Andrés Arroyo Lastra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Arroyo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Kevin Arroyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Arroyo'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Arroyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Arroyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Arroyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Arroyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rocafuerte FC

16 Temmuz 2013 yılında River Plate U20

5 Eylül 2013 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2014 yılında Rocafuerte FC

27 Şubat 2016 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2016 yılında Rocafuerte FC

7 Mart 2017 yılında Emelec B

15 Mayıs 2017 yılında Rocafuerte FC

14 Şubat 2018 yılında Barcelona SC B

1 Mayıs 2018 yılında Toreros FC

31 Aralık 2018 yılında Barcelona SC B

1 Şubat 2019 yılında CS Emelec

23 Temmuz 2019 yılında SD Aucas

12 Şubat 2020 yılında Rio Branco

27 Ağustos 2020 yılında Azuriz FC

6 Kasım 2020 yılında LDU Portoviejo

24 Şubat 2021 yılında Rio Branco

22 Temmuz 2021 yılında LDU Portoviejo

3 Şubat 2022 yılında Santo Domingo

21 Haziran 2022 yılında AD 9 de Octubre

3 Ocak 2023 yılında CD El Nacional

Kevin Arroyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Arroyo şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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