Kevin Bacconnier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Bacconnier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Bacconnier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Bacconnier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Bacconnier 1 Mayıs 1993 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Bacconnier Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Kevin Bacconnier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Bacconnier'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Bacconnier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Bacconnier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Bacconnier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Bacconnier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rhône Vallées

1 Temmuz 2017 yılında Endoume

1 Temmuz 2019 yılında Marignane G. FC

1 Temmuz 2021 yılında FC UNA Strassen

Kevin Bacconnier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Bacconnier şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.