Kevin Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Benitez 5 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Benitez Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Benitez'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Kevin Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Aldosivi II
31 Aralık 2021 yılında Lanús II
1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano
31 Aralık 2023 yılında Lanús II
Kevin Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Benitez şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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