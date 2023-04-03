Kevin Benkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Benkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Benkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Benkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Benkic 7 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Benkič şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Benkic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kevin Benkic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin Benkic'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kevin Benkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Benkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Benkic şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Kevin Benkic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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