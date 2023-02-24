Kevin Berzsenyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Berzsenyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Berzsenyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Berzsenyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Berzsenyi 17 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Berzsenyi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Berzsenyi'nin FC Ajka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Berzsenyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Berzsenyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Berzsenyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Berzsenyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Győr U17

31 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

1 Şubat 2021 yılında FC Ajka

Kevin Berzsenyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Berzsenyi şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.