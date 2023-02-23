Kevin Boli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Boli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Boli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Boli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Boli 21 Haziran 1991 tarihinde Lens şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Kévin Gnoher Boli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Boli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roger Boli yapmaktadır. Kevin Boli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Boli'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Boli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Boli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Boli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Boli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CS Sedan

26 Temmuz 2013 yılında Mouscron

14 Ağustos 2015 yılında FC Viitorul

4 Eylül 2017 yılında CFR Cluj

13 Temmuz 2018 yılında GZ Hengfeng

24 Şubat 2019 yılında CFR Cluj

10 Ağustos 2020 yılında GZ Hengfeng

15 Ağustos 2020 yılında CFR Cluj

4 Eylül 2020 yılında Samsunspor

25 Temmuz 2022 yılında FC Botosani

9 Ocak 2023 yılında FCV Farul

Kevin Boli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Boli şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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