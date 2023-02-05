Kevin Boma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Boma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Boma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Boma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Boma 20 Kasım 2002 tarihinde Poitiers şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Togo,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Boma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Kevin Boma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Boma'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Boma Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Boma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Boma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Boma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO B

9 Ağu 2022 yılında Rodez AF

Kevin Boma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Boma şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ES Trois Cités Poitiers (2009-2012), Stade Poitevin FC (2012-2017), EA Guingamp (2017-2018), Tours FC (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.