Kevin Brechmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Brechmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Brechmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Brechmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Brechmann 22 Temmuz 2002 tarihinde Solingen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Sebastian Brechmann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Brechmann Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Brechmann, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Brechmann'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Brechmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Brechmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Brechmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Brechmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wuppertal U17

1 Temmuz 2019 yılında VfB Hilden U19

1 Temmuz 2021 yılında VfB Hilden

19 Ocak 2022 yılında Düsseldorf II

Kevin Brechmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Brechmann şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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