Kevin Broll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Broll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Broll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Broll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Broll 23 Ağu 1995 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Broll Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Kevin Broll, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Broll'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Broll Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ke.broll/

Kevin Broll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Broll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Broll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Broll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında W. Mannheim U17

1 Temmuz 2012 yılında W. Mannheim U19

1 Temmuz 2013 yılında Waldh. Mannheim

1 Temmuz 2014 yılında FC 08 Homburg

1 Temmuz 2015 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2019 yılında Dresden

4 Temmuz 2022 yılında Górnik Zabrze

31 Ocak 2023 yılında Dresden

Kevin Broll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Broll şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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