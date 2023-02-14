Kevin Bua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Bua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Bua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Bua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Bua 11 Ağu 1993 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Bua Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Bua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Bua'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Bua Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinbua33/

Kevin Bua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Bua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Bua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Bua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Servette FC

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich

8 Temmuz 2016 yılında FC Basel

19 Eylül 2020 yılında CD Leganés

12 Temmuz 2021 yılında FC Sion

Kevin Bua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Bua şuan FC Sion takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Bua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Servette FC

İsviçre U20 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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