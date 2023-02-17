Kevin Bukusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Bukusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Bukusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Bukusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Bukusu 27 Şubat 2001 tarihinde Aachen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Angola,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Vangu Phambu Bukusu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Bukusu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport.Agency yapmaktadır. Kevin Bukusu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Bukusu'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Bukusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Bukusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Bukusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Bukusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2018 yılında Leverkusen U19

17 Temmuz 2020 yılında NEC Nijmegen

30 Ağu 2021 yılında Helmond Sport

30 Haziran 2022 yılında NEC Nijmegen

31 Ağu 2022 yılında Wolfsberger AC

Kevin Bukusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Bukusu şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Bukusu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Sportfreunde Aachen-Hörn, TSV Alemannia Aachen, DJK Westwacht Aachen (2010-2014), Bayer 04 Leverkusen (2014-2020)

Almanya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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