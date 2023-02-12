Kevin Ceceri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ceceri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ceceri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ceceri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ceceri 2 Şubat 1996 tarihinde Olavarría şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Alejandro Ceceri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ceceri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Kevin Ceceri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Ceceri'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Ceceri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Ceceri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Ceceri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ceceri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gimnasia II

3 Temmuz 2018 yılında R. B. Linense

12 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Guillermo Brown

17 Ocak 2020 yılında GV San José

1 Ocak 2021 yılında Al-Hussein SC

1 Nisan 2021 yılında Desamparados

2 Ocak 2022 yılında San Felipe

4 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

Kevin Ceceri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ceceri şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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