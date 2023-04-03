Kevin Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Colli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Colli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Colli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Colli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Colli 19 Mayıs 2003 tarihinde Benavídez şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Germán Colli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Colli Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Colli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Colli'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Colliboyu ve yaşı kaç

Kevin Colli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Colli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında River Plate II

10 Ağustos 2022 yılında Athletico U20

31 Aralık 2023 yılında River Plate II

Kevin Colli kimdir

Kevin Colli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Colli şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Kevin Colli nereli

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