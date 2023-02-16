Kevin Conrad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Conrad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Conrad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Conrad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Conrad 10 Ağu 1990 tarihinde Künzelsau şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Conrad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lokurlu yapmaktadır. Kevin Conrad, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Conrad'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Conrad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Kevin Conrad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Conrad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Conrad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Conrad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FV Lauda U17

1 Temmuz 2006 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2007 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2009 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2011 yılında Hoffenheim II

23 Ağu 2013 yılında Chemnitzer FC

1 Temmuz 2017 yılında Waldh. Mannheim

1 Temmuz 2020 yılında SV Elversberg

Kevin Conrad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Conrad şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Hohebach (bis 2003), FV Lauda (2003-2006), TSG 1899 Hoffenheim (2006-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.