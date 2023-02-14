Kevin Costinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Costinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Costinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Costinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Costinha 5 Ocak 2001 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Zeferino Costinha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Costinha Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRIJAWA Sports Consulting GbR yapmaktadır. Kevin Costinha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Costinha'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Costinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Costinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Costinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Costinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında GC Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında FC Zürich Alt.

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich U16

1 Temmuz 2017 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Winterthur

Kevin Costinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Costinha şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Costinha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Winterthur (2005-2007), Grasshopper Club Zürich (2007-2012), FC Zürich (2012-2017)

Portekiz U18 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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