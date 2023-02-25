Kevin Dalipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Dalipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Dalipi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Dalipi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Dalipi 22 Ocak 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. Arnavutluk,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Dalipi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P4P Sports Management yapmaktadır. Kevin Dalipi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Dalipi'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Dalipi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Dalipi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Dalipi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Dalipi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2019 yılında Harlow

22 Eylül 2020 yılında Cheshunt

2 Kasım 2020 yılında Beaconsfield

15 Eylül 2021 yılında Waltham Abbey

1 Şubat 2022 yılında Partizani U21

31 Ağustos 2022 yılında KS Besa

Kevin Dalipi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Dalipi şuan KS Besa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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