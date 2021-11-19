İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Peki Kevin De Bruyne kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Kevin De Bruyne koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

KEVİN DE BRUYNE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kevin De Bruyne 28 Haziran 1991 tarihinde Belçika'nın Gent şehrinde dünyaya geldi. ofansif orta saha ve kanat mevkilerinde görev alabilen Kevin De Bruyne Premier League ekiplerinden, Manchester City'de oynamaktadır.

KEVİN DE BRUYNE KULÜP KARİYERİ

ALTYAPI YILLARI

Kevin De Bruyne, futbola 1997 yılında yaşadığı bölgenin takımlarından olan KVV Drongen takımıyla başladı. İki yıl bu takımın altyapısında futbol oynadıktan sonra ailesinden uzaklaşıp Gent'e transfer oldu. Gent yıllarında gösterdiği performans ile Belçika basınının dikkatini çekti, o dönem Belçika'da futbolun kötü hâlde olması sebebiyle Belçika futbolunun gelecekteki önemli yüzlerinden birisi olacağı tahmin edilmeye başlandı. Hayatının bu döneminde genç takımdan kazandığı gelir ile idare etti, ailesinden maddi anlamda destek almadı. 14 yaşındayken Genk'e transfer oldu. Genk'teki ilk yıllarında takımın anlaşmalı olduğu bir aile ile yaşamaya başladı fakat kapalı bir karaktere sahip olduğu için bir süre sonra aile tarafından istenmedi. Kevin bu durumun kariyerinin kırılma noktalarından birisi olduğunu söylemiştir.

GENK

2008 yılında Genk'in altyapısından A takıma yükseldi. 2008 - 2009 sezonunda ilk kez ligin 8. haftasında oynanan FC Dender maçında kadroda yer aldı fakat süre bulamadı. Ligin 33. haftasında Charleroi SC deplasmanında 81. dakikada Ederson Tormena yerine oyuna dahil olarak Genk'te ilk kez süre bulmuş oldu. 2009 - 2010 sezonunda daha fazla süre bulmaya, maçlara ilk 11 çıkmaya başladı. Genk için ilk golünü 7 Şubat 2010'da oynanan ve 1-0 biten Standard de Liège maçının 19. dakikasında kaydetti. 2009 - 2010 sezonunun genelinde 40 maça çıktı, 3 gol atıp 4 asist yaparak 7 gole doğrudan katkı sağladı. Kariyerinin ilk Avrupa Ligi maçına 2010 - 2011 sezonunda FC Inter deplasmanında 29 Temmuz 2010 tarihinde çıktı. Takımının 1-5 galip tamamladığı maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Aynı sezon ligde ilk golünü 2. hafta oynanan Gent deplasmanında attı. Bir sonraki hafta Charleroi SC ile oynanan, 60 dakika sahada kaldığı maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 2010 - 2011 sezonunun genelinde 35 maça çıktı, 6 gol atıp 17 asist yaptı. Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına 26 Temmuz 2011 tarihinde Partizan ile oynanan maçta çıktı, takımının 2-1 galip geldiği maçta ikinci golün asistini yaptı.. Partizan'ı elediler, bir sonraki turda Makkabi Hayfa (futbol takımı) ile eşleştiler, Kevin bu eşleşmenin iki maçında da forma giyemedi fakat penaltılara kadar giden eşleşmede, penaltı sonrası Genk gruplara kalan takım oldu. Böylelikle Kevin De Bruyne, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında forma giyme şansı yakaladı. Kevin ligde süre bulmaya 2011 - 2012 sezonunda da devam etti. RAEC Mons ile oynanan 11. hafta maçında iki asist birden yaptı. Bir sonraki hafta Club Brugge deplasmanında 4-5 galip geldikleri maçta kariyerinin ilk hat trickine imza attı. 23. hafta oynanan Oud-Heverlee Leuven maçında 2 gol kaydetti. 2011 - 2012 sezonunun genelinde 36 maça çıktı, 8 gol atıp 15 asist yaptı. 2011 - 2012 sezonunun kış transfer döneminde İngiliz ekiplerinden Chelsea ile 5 yıllığına anlaştı ve sezonun bitmesiyle birlikte Chelsea dönemi başladı.

WOLFSBURG

2014-2015 sezonu Bundesliga'da yılın futbolcusu seçilmiştir. Belçika millî takımında aktif futbol oynamaktadır.

Wolfsburg'da, 73 maçta 20 gol 37 asist yapmıştır ve 80 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu, aynı zamanda Bundesliga'dan en yüksek ücretle ayrılan oyuncu oldu.

MANCHESTER CITY

27 Ağustos 2015 tarihinde, 80 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.

KEVİN DE BRUYNE KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Manchester Cityli futbolcu Kevin De Bruyne koronavirüse yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin koronavirüse ülkesinde yakalandığını açıkladı.

KEVİN DE BRUYNE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Guardiola açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 gün izolasyonda kalacak. Küçük semptomlarla atlatmasını umuyorum. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz. Maçları kaçıracak olmasından endişelenmiyoruz. İnsan sağlığı daha önemli. Umarım izolasyon sürecinde her şey iyi gider."