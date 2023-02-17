Kevin Debaty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Debaty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Debaty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Debaty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Debaty 12 Haziran 1989 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Debaty Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Kevin Debaty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 15 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Debaty'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Debaty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Debaty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Debaty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Debaty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında KAS Eupen

31 Ağu 2010 yılında AFC Tubize

30 Haziran 2011 yılında KAS Eupen

1 Temmuz 2011 yılında RCS Verviers

1 Ocak 2012 yılında Sprimont

1 Temmuz 2012 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2015 yılında Royal Antwerp

1 Temmuz 2018 yılında Waasl.-Beveren

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2019 yılında RFC Lüttich

Kevin Debaty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Debaty şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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