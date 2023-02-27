Kevin Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Delgado 13 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Alexandre Delgado Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Delgado Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Delgado'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dudelange U19

26 Eylül 2020 yılında Conxo U19

1 Ocak 2021 yılında Marinhais

1 Temmuz 2021 yılında SC Celoricense

1 Ocak 2022 yılında Kehlen

1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Kevin Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Delgado şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Wiltz 71 (2012-2019), F91 Düdelingen (2019/20)

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