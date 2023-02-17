Kevin Diks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Diks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Diks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Diks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Diks 6 Ekim 1996 tarihinde Apeldoorn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Diks Bakarbessy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Diks Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grand Stand yapmaktadır. Kevin Diks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Diks'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Diks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KevinDiks_

http://www.instagram.com/kevindiks2/

Kevin Diks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Diks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Diks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Diks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Vit./AGOVV Jgd.

1 Temmuz 2011 yılında VIT/AGOVV U17

1 Temmuz 2013 yılında Vitesse U19

24 Ağu 2014 yılında Vitesse

6 Temmuz 2016 yılında Fiorentina

30 Ocak 2017 yılında Vitesse

30 Haziran 2017 yılında Fiorentina

4 Temmuz 2017 yılında Feyenoord

30 Haziran 2018 yılında Fiorentina

31 Ocak 2019 yılında Empoli

1 Eylül 2019 yılında Fiorentina

2 Eylül 2019 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2021 yılında Fiorentina

5 Temmuz 2021 yılında FC Kopenhag

Kevin Diks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Diks şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Diks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VIOS Vaassen (2002-2004), AGOVV Apeldoorn (2004-2005), Vitesse (2005-2014)

Hollanda U19 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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