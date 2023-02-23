Kevin Doukoure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Doukoure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Doukoure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Doukoure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Doukoure 30 Mart 1999 tarihinde Seguela şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Doukoure Grobry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Doukoure Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UGSA yapmaktadır. Kevin Doukoure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Doukoure'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Doukoure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Doukoure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Doukoure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Doukoure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında Tabor Sezana

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Kevin Doukoure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Doukoure şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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