Kevin Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Duarte 5 Eylül 2001 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Duarte Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Duarte'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors II

1 Haziran 2022 yılında Ferro

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

31 Ocak 2023 yılında Atlanta

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Kevin Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Duarte şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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