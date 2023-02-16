Kevin Ehlers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ehlers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ehlers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ehlers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ehlers 23 Ocak 2001 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ehlers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Kevin Ehlers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Ehlers'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Ehlers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Ehlers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Ehlers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ehlers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sutthausen Jgd.

1 Temmuz 2009 yılında H. Rostock Alt.

1 Temmuz 2016 yılında H. Rostock U17

1 Temmuz 2017 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2018 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2019 yılında Dresden

Kevin Ehlers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ehlers şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Ehlers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Erzgebirge Aue (2006-2007), Rot-Weiß Sutthausen (2007-2009), FC Hansa Rostock (2009-2017), Dynamo Dresden (2017-2019)

Almanya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.