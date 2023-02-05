Kevin Farade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Farade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Farade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Farade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Farade 1 Eylül 1995 tarihinde Villiers-le-Bel şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Martinique,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Farade Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titanium Sports Management yapmaktadır. Kevin Farade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Farade'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Farade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Farade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Farade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Farade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2014 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2015 yılında US Lusitanos

1 Temmuz 2017 yılında Entente SSG

1 Temmuz 2019 yılında AF Bobigny

1 Temmuz 2020 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2022 yılında FC Annecy

Kevin Farade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Farade şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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