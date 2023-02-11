Kevin Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Fernandez 1 Ocak 1999 tarihinde Capiatá şehrinde doğmuştur. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Mathías Fernández Argüello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Fernandez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Kevin Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Fernandez'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında CD Santaní

31 Aralık 2019 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

27 Mart 2021 yılında Estudiantes

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

1 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

Kevin Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Fernandez şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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