Kevin Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ferreyra 7 Haziran 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Josué Ferreyra Chonlón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ferreyra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 5 Asesores yapmaktadır. Kevin Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Ferreyra'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Ferreyra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kferreyraa99/

Kevin Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2021 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Sport Huancayo

Kevin Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ferreyra şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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