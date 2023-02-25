Kevin Fetishaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Fetishaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kevin Fetishaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Fetishaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.