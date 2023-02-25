Kevin Fetishaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Fetishaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Fetishaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Fetishaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Fetishaj 14 Mart 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Fetishaj Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Fetishaj'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kevin Fetishaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Fetishaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Eylül 2020 yılında Dinamo U21
25 Ocak 2023 yılında KF Turbina
Kevin Fetishaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Fetishaj şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AF Dinamo Tiranë (2014-2017), KF Tiranë (2017-2019), FK Dinamo Tiranë (2019-2020)
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