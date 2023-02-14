Kevin Fickentscher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Fickentscher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Fickentscher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Fickentscher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Fickentscher 6 Temmuz 1988 tarihinde Nyon şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Fickentscher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Fickentscher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Kevin Fickentscher'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Fickentscher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Fickentscher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Fickentscher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Fickentscher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2004 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2007 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2008 yılında Chaux-de-Fonds

1 Temmuz 2009 yılında FC Sion

1 Temmuz 2013 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2015 yılında FC Sion

Kevin Fickentscher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Fickentscher şuan FC Sion takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Fickentscher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U21 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.