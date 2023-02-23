Kevin Friesenbichler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Friesenbichler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Friesenbichler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Friesenbichler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Friesenbichler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Friesenbichler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Friesenbichler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Friesenbichler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Friesenbichler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Friesenbichler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Friesenbichler 6 Mayıs 1994 tarihinde Weiz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Friesenbichler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Kevin Friesenbichler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Friesenbichler'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Friesenbichler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/friesi11

Kevin Friesenbichler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Friesenbichler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Friesenbichler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Friesenbichler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Austria U15

1 Nisan 2009 yılında Admira U17

1 Temmuz 2010 yılında FC Bayern U19

1 Ocak 2013 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2014 yılında Benfica B

25 Ağustos 2014 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2015 yılında Benfica B

22 Temmuz 2015 yılında Austria Wien

30 Haziran 2016 yılında Benfica B

22 Temmuz 2016 yılında Austria Wien

30 Haziran 2017 yılında Benfica B

1 Temmuz 2017 yılında Austria Wien

12 Ocak 2019 yılında Wolfsberger AC

30 Haziran 2019 yılında Austria Wien

2 Temmuz 2019 yılında Osnabrück

30 Ocak 2020 yılında Sturm Graz

16 Haziran 2021 yılında RFS

11 Ocak 2023 yılında Lechia Gdansk

Kevin Friesenbichler kimdir

Kevin Friesenbichler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Friesenbichler şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Weiz (5/2000-2008), Austria Wien (2008-3/2009), Admira Mödling (4/2009-2010), FC Bayern München (2010-12/2012)

Kevin Friesenbichler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Friesenbichler nereli

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