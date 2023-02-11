Kevin Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Gonzalez 7 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Damián González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Gonzalez'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Real Pilar FC

1 Temmuz 2018 yılında Ballester

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

3 Ocak 2023 yılında Patronato

Kevin Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Gonzalez şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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