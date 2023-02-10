Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Gutierrez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Gutierrez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Gutierrez 3 Haziran 1997 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Facundo Gutiérrez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Gutierrez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leduar Football yapmaktadır. Kevin Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Gutierrez'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Gutierrezboyu ve yaşı kaç

Kevin Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Racing Club

6 Ağu 2018 yılında Gimnasia

29 Ocak 2019 yılında Racing Club

30 Ocak 2019 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2019 yılında Racing Club

23 Ocak 2020 yılında Rosario Central

30 Haziran 2020 yılında Racing Club

1 Ekim 2020 yılında GyE Mendoza

31 Ocak 2021 yılında Racing Club

1 Temmuz 2021 yılında Defensa

31 Aralık 2022 yılında Racing Club

1 Ocak 2023 yılında Defensa

Kevin Gutierrez kimdir

Kevin Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Gutierrez şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U23 takımında 25 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Gutierrez nereli

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