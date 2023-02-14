Kevin Halabaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Halabaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Halabaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Halabaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Halabaku 29 Kasım 2001 tarihinde Sion şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Halabaku Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kevin Halabaku, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Halabaku'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Halabaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Halabaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Halabaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Halabaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Sion

Kevin Halabaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Halabaku şuan FC Sion takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Halabaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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