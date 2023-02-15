Kevin Holmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Holmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Holmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Holmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Holmen 13 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Holmen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JS Management AB yapmaktadır. Kevin Holmen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Holmen'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Holmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Holmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Holmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Holmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında IF Elfsborg U19

1 Ocak 2021 yılında Elfsborg

17 Haziran 2022 yılında Skövde AIK

30 Kasım 2022 yılında Elfsborg

Kevin Holmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Holmen şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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