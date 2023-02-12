Kevin Holt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Holt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Holt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Holt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Holt 25 Ocak 1993 tarihinde Dumfries şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Holt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Kevin Holt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Holt'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Holt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Holt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Holt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Holt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2015 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2018 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2019 yılında Queen o. t. S.

12 Eylül 2020 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2021 yılında Partick Thistle

Kevin Holt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Holt şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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