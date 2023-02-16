Kevin Holzweiler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Holzweiler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Holzweiler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Holzweiler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Holzweiler 16 Ekim 1994 tarihinde Jülich şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Holzweiler Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JFSM yapmaktadır. Kevin Holzweiler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Holzweiler'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Holzweiler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Holzweiler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Holzweiler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Holzweiler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2013 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2016 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2021 yılında RW Essen

Kevin Holzweiler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Holzweiler şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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