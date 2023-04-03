Kevin Houdek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Houdek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kevin Houdek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Houdek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.