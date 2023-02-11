Kevin Humeler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Humeler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Humeler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Humeler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Humeler 2 Nisan 1997 tarihinde San Jerónimo Norte şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin André Humeler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Humeler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Real Player yapmaktadır. Kevin Humeler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Humeler'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Humeler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Humeler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Humeler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Humeler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2017 yılında Talleres II

9 Ağu 2018 yılında Ferro (GP)

30 Haziran 2019 yılında Talleres II

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

Kevin Humeler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Humeler şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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