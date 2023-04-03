Kevin Huna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Huna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Huna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Huna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Huna 24 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Huňa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Huna Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Huna, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Huna'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Huna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Huna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2021 yılında Příbram U19

2 Eylül 2022 yılında Olomouc U19

Kevin Huna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Huna şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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1.FK Příbram (2011 - 2022)SK Sigma Olomouc (2022 - )

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