Kevin Hysolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Hysolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Hysolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Hysolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Hysolli 4 Haziran 2003 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Hysolli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Hysolli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Hysolli'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Hysolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Hysolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Hysolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Hysolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Skënderbeu U17

1 Temmuz 2019 yılında Skënderbeu U19

1 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Kevin Hysolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Hysolli şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Korça (2012-2013), KF Skënderbeu Korçë (2013-2014), KF Korça (2014-2016), KF Skënderbeu Korçë (2016-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.