Kevin İodice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin İodice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin İodice kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin İodice ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin İodice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin İodice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin İodice

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin İodice adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin İodice Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin İodice 12 Ocak 2001 tarihinde Schlieren şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin İodice Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRSPORT ASSOCIATION yapmaktadır. Kevin İodice, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin İodice'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin İodiceboyu ve yaşı kaç

Kevin İodice Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin İodice isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin İodice Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin İodice futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

28 Ocak 2021 yılında FC Vaduz

Kevin İodice kimdir

Kevin İodice Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin İodice şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin İodice nereli

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