Kevin Jablinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Jablinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Jablinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Jablinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Jablinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Jablinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Jablinski

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Jablinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Jablinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Jablinski 26 Mart 1996 tarihinde Skien şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Michel Jablinski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Jablinski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danish Football Agency yapmaktadır. Kevin Jablinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Jablinski'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Jablinskiboyu ve yaşı kaç

Kevin Jablinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Jablinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Jablinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Jablinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Odds BK II

30 Temmuz 2015 yılında Fram Larvik

23 Ocak 2017 yılında Sandefjord

8 Ağu 2017 yılında Raufoss

31 Aralık 2017 yılında Sandefjord

12 Ocak 2018 yılında Raufoss

9 Şubat 2019 yılında Egersund

9 Ocak 2020 yılında Sandnes Ulf

28 Eylül 2020 yılında Øygarden FK

31 Aralık 2020 yılında Sandnes Ulf

18 Haziran 2021 yılında 07 Vestur

14 Ocak 2022 yılında Östersund

Kevin Jablinski kimdir

Kevin Jablinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Jablinski şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Odds BK

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Kevin Jablinski nereli

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