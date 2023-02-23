Kevin Jansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Jansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Jansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Jansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Jansen 8 Nisan 1992 tarihinde Hoogvliet şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Johnny Jansen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Jansen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gorré Soccer Management B.V yapmaktadır. Kevin Jansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Jansen'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Jansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Jansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Jansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Jansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2007 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2009 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2011 yılında Feyenoord U21

2 Temmuz 2011 yılında Excelsior

30 Haziran 2012 yılında Feyenoord U21

1 Temmuz 2012 yılında ADO Den Haag

3 Temmuz 2017 yılında NEC Nijmegen

6 Ocak 2019 yılında SC Cambuur

5 Ağustos 2019 yılında Gol Gohar

2 Ocak 2020 yılında Quick Boys

1 Temmuz 2020 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2021 yılında PAEEK Kyrenia

1 Ocak 2022 yılında FC Honka

Kevin Jansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Jansen şuan FC Honka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rijnmond Hoogvliet Sport, Feyenoord (2000-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.