Kevin Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Jansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Jansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Jansson 29 Eylül 2000 tarihinde Genk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Höög Jansson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Jansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Kevin Jansson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 5 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Jansson'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Jansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Jansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Jansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Jansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2019 yılında Mjällby AIF

31 Ocak 2020 yılında Fremad Amager

7 Ocak 2021 yılında Botev Plovdiv

5 Mart 2022 yılında Gangwon FC

Kevin Jansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Jansson şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Helsingborgs IF (-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.