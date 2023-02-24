Kevin Kallai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kallai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kallai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kallai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kallai 14 Ocak 2002 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kallai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Kallai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Kallai'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Kallai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kallai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Kallai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kallai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2013 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2019 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2020 yılında Haladás

1 Temmuz 2022 yılında Mezőkövesd

Kevin Kallai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kallai şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Kallai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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