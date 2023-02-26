Kevin Kauber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kauber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kauber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kauber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kauber 23 Mart 1995 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kauber Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Kevin Kauber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Kauber'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Kauber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kauber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Kauber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kauber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Puuma

1 Haziran 2012 yılında TPS U19

1 Temmuz 2014 yılında TPS

30 Ağustos 2014 yılında NK Krka

31 Aralık 2014 yılında TPS

1 Ocak 2015 yılında NK Krka

31 Ağustos 2015 yılında NK Tolmin

31 Aralık 2015 yılında NK Krka

3 Şubat 2016 yılında Jelgava

19 Temmuz 2016 yılında Levadia

31 Aralık 2016 yılında Jelgava

19 Ocak 2018 yılında The New Saints

8 Ağustos 2018 yılında Ekenäs IF

1 Şubat 2019 yılında Paide

18 Ocak 2022 yılında Pärnu Vaprus

Kevin Kauber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kauber şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Kauber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Real Tallinn (-2010), FC Puuma (2011), TPS (2012-2014)

Estonya U23 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 3 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

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