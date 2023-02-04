Kevin Keben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Keben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Keben adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Keben Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Keben 26 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kévin Keben Biakolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Keben Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Kevin Keben, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Keben'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Keben Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Keben isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Keben Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Keben futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Toulouse

Kevin Keben Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Keben şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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